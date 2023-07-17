17 Temmuz 2023, Pazartesi
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Çanakkale'de orman yangını! Ekili alan ve orman arazisinde etkili yangına müdahale sürüyor
Çanakkale'de dün başlayan ormanlık alandaki yangına müdahale sürüyor. Ekipler günün ağarmasıyla havadan müdahaleye yeniden başladı. Bölgede bazı evler tahliye edildi. Yangına Balıkesir ve Bursa'dan çalışmalara destek veriliyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.