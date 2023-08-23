23 Ağustos 2023, Çarşamba
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Çanakkale’de orman yangını! A Haber ekipleri bölgede… İşte son durum
Çanakkale'de ciğerlerimiz yanıyor. Onca uyarıya alınan tedbirlere rağmen orman yangınlarının önüne geçilemiyor. Başta insan unsuru sonrasında aşırı sıcakların neden olduğu yangınlar hem yeşil dünyamızı hem de doğadaki canlıları yok ediyor. Bölgede son durum ne? A Haber ekipleri aktardı.