Çanakkale'de nefes kesecek tatbikat! NATO savaş gemileri böyle geçti

Çanakkale ve Saros Körfezi'nde 18-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 'Nusret-2021 Davet Tatbikatı' için NATO'ya bağlı 4'ü yabancı, 5 savaş gemisi Nara Limanı'na yanaştı. Art arda gelen ve güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği savaş gemileri, boğazda hareketlilik yarattı.