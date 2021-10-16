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Çanakkale'de nefes kesecek tatbikat! NATO savaş gemileri böyle geçti

DHA
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Giriş: 16.10.2021 17:03
Çanakkale ve Saros Körfezi'nde 18-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 'Nusret-2021 Davet Tatbikatı' için NATO'ya bağlı 4'ü yabancı, 5 savaş gemisi Nara Limanı'na yanaştı. Art arda gelen ve güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği savaş gemileri, boğazda hareketlilik yarattı.
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