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Çanakkale'de CHP'ye kaçak büfe tepkisi

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Giriş: 06.07.2021 16:39
Çanakkale Küçükkuyu'da CHP'li Belediye Başkanının kaçak büfe kurdurduğu iddia edildi. Duruma tepki gösteren belde sakinleri, kaçak elektirik de kullanıldığı iddia edilen büfenin kaldırılmasını istedi. Çanakkale'ye giderek büfeyi görüntüleyen A Haber ekibi vatandaşların tepkisini de ekranlara getirdi.
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