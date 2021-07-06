06 Temmuz 2021, Salı
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Çanakkale'de CHP'ye kaçak büfe tepkisi
Çanakkale Küçükkuyu'da CHP'li Belediye Başkanının kaçak büfe kurdurduğu iddia edildi. Duruma tepki gösteren belde sakinleri, kaçak elektirik de kullanıldığı iddia edilen büfenin kaldırılmasını istedi. Çanakkale'ye giderek büfeyi görüntüleyen A Haber ekibi vatandaşların tepkisini de ekranlara getirdi.