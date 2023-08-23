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Çanakkale’de alevlerle mücadele | Bakan Yumaklı: Yangının ilerlemesinin önün kesildi

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 10:44
Çanakkale’deki orman yangını ile ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yangının ilerlemesinin önün kesildi. 1 bin 500 hektarlık bir alanda yangına müdahale ediliyor. Öğleden sonra durumu net olarak göreceğiz.” dedi.
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