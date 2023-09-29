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Çanakkale'de AK Parti seçim ofisine taşlı saldırı düzenlendi

A Haber
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Giriş: 29.09.2023 13:48
Son dakika haberleri… Çanakkale'de AK Parti seçim ofisine saldırı oldu. Parke taşlarıyla ofisin camları kırıldı. Yaşananları A Haber muhabiri Vedat Sezer'in konuğu olan Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş değerlendirdi.
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