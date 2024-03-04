04 Mart 2024, Pazartesi
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Çanakkale’de 4,9’luk deprem! Uzman isimler A Haber’de deprem hakkında merak edilenleri anlattı
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk Çanakkale’de gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen 4,9’luk deprem hakkında “Kuzey Anadolu Fayının kuzey kolu ve Mudanya önünden geçen güney kol uzun süredir kırılmadı ve kırılması potansiyel yerler. Bu durum bizi panikletmesin korkacak bir durum yok tedbirleri alalım vatandaş rahat ve sakin bir şekilde evinde yatıp uyusun. Deprem gerçeği var bunu farkına varsınlar ama panikleyecek bir durum yok” dedi. İşte haberin detayları…