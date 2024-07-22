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Çanakkale'de 4,7'lik deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Çanakkale'de 4,7'lik deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 18:08
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Çanakkale’de 4,7’lik deprem!
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