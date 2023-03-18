Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde tarihçi Mithat Atabay’dan çarpıcı sözler

Türkiye bugün kanla ve canlar yazılan Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünü etkinliklerle anıyor. Tüm dünyanın bütün gücüyle gelip geçmeye çalıştığı Çanakkale’de Mehmetçikler destan yazdı. A Haber canlı yayınına katılan Dr. Mithat Atabay, “Çanakkale Zaferi hem savaşın seyrini hem ülkelerin iktidarlarını hem de algıyı değiştirdi.” dedi.

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