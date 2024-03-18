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Çanakkale zaferinin kahraman alayı! Geri dönmeyi düşünmeyen 57. Alay

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 08:39
109 yıl önce bir destanın parçası oldu onlar. Çanakkale'de bir ülkenin kaderi onların kahramanlıklarıyla belirlendi. Bir devri sona erdiren bu zaferde bir alaydan bahsedilir hep. 57. Alay'dan. İşte kahramanların hikayesi…
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