Çanakkale zaferinin kahraman alayı! Geri dönmeyi düşünmeyen 57. Alay

109 yıl önce bir destanın parçası oldu onlar. Çanakkale'de bir ülkenin kaderi onların kahramanlıklarıyla belirlendi. Bir devri sona erdiren bu zaferde bir alaydan bahsedilir hep. 57. Alay'dan. İşte kahramanların hikayesi…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN