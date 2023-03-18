Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü! "Çanakkale geçilmez" yazılı altın madalya Türk bayrağına takıldı

Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenler, çelenk sunumu ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törende Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk bayrağına takıldı. Bakan Akar ardından madalyayı öperek alnına götürdü.