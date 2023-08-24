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Çanakkale yangını kontrol altında! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan flaş açıklamalar

A Haber
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Giriş: 24.08.2023 11:24
Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle 9 yerleşim yerinde 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
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