Çanakkale yangını kontrol altında! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan flaş açıklamalar

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle 9 yerleşim yerinde 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN