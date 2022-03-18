18 Mart 2022, Cuma
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Çanakkale şehitleri anılıyor! Şehit Abidesi'nde tören
107 yıl önce bir milletin varoluş mücadelesinin simgesi olan Çanakkale’de şehitler anılıyor. Şehit Abidesi’nde yapılacak törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da katılacak. Bakanları taşıyan helikopter ise tören alanına geldi. Detayları A haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.