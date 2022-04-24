Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. Yıl dönümü ve şehitleri anma günü nedeniyle bir dizi etkinlikler düzenlenecek. Peki, , işgalci kuvvetler nasıl geldikleri gibi gitti? Bir destan nasıl yazıldı? A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu ayrıntıları aktardı.