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Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. Yıl dönümü

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2022 18:52
Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. Yıl dönümü ve şehitleri anma günü nedeniyle bir dizi etkinlikler düzenlenecek. Peki, , işgalci kuvvetler nasıl geldikleri gibi gitti? Bir destan nasıl yazıldı? A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu ayrıntıları aktardı.
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