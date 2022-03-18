Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı! Başkan Erdoğan'dan Şehitler Abidesi'ndeki törende önemli açıklamalar

Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü bugün törenlerle kutlanıyor. Kutlamalar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katıldığı törenle 253 bin şehit adına üzerine ‘Çanakkale geçilmez’ yazan altın madalyanın Türk Bayrağı'na takılarak göndere çekilmesiyle başladı. Şehitler Abidesi'ndeki törene katılan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İstiklale aşık bir millet burada tarihin akışını değiştirdi." dedi.

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