Çanakkale cephesinden mektuplar: Söyleyin hakkını helal etsin

Çanakkale'de zafer usul usul nakşedilirken içinde çok olay da barındırdı ki üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen izlerken dinlerken bile tüylerimiz diken diken oluyor. Şimdi bu toprakları için canlarını hiçe sayan iki askerin öyküsünü getireceğiz ekranlara. İbrahim ve Halil'in hikayesini. İşte cepheden bam telimizi titretecek yeni bir öykü daha.

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