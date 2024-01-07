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Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Julide İskendeoğlu A Haber’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 15:59
Güncelleme:07.01.2024 16:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Julide İskendeoğlu ilk açıklamasını A Haber’e yaptı. Julide İskendeoğlu, “Çok mutluyum. Şehitleri diyarı olan tüm Türkiye’nin kalbinin attığı bir yerden aday olmak gurur verici. Çanakkale’de çok önemli işlere imza atıldı. Köprüler, tüneller yapıldı. Yenilenmemiş hastane ve okul kalmadı. AK Parti’nin hizmetlerini 21 yıldırı Çanakkale ile buluşturuyoruz. Kuruluşundan beri partinin bir neferiyim. Bizim en önemli özelliğimiz bize oy verenin de oy vermeyenin de her zaman hizmetkarı olduk” dedi.
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