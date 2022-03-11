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Çanakkale Boğazı’nda mısır yüklü gemi karaya oturdu!

A Haber
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Giriş: 11.03.2022 11:06
Komoros Adaları bayraklı bir gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Romanya'dan İtalya'ya giden 142 metre boyundaki gemi, Çanakkale Kilitbahir Köyü önlerinde karaya oturdu. Mısır yüklü geminin kurtarılması için bölgeye 2 römorkör ile bir bot sevk edildi. Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapacak diğer gemiler konuyla ilgili bilgilendirilirdi.
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Çanakkale Boğazı’nda gemi karaya oturdu!
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