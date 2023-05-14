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ÇANAKKALE 2023 SEÇİM SONUÇLARI! YSK ÇANAKKALE anlık seçim sonuçları ve oy oranları! AK Parti, MHP, CHP ne kadar, yüzde kaç oy aldı?

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Giriş: 14.05.2023 10:22
Çanakkale seçim sonuçlarına yönelik detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Oy kullanma işlemlerinin sona ermesi ve seçim yasaklarının kaldırılması sonrasında sayım işlemlerine geçilecek. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Peki, AK Parti, MHP, CHP ne kadar, yüzde kaç oy aldı? İşte, YSK ÇANAKKALE anlık seçim sonuçları ve oy oranları!

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler Çanakkale'da hangi partinin ne kadar oy aldığını merak ediyor. Çanakkale seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından yakından takip edilecek. İşte, YSK Çanakkale anlık seçim sonuçları ve oy oranları!

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