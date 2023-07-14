Can pahasına darbeye karşı mücadele! 15 Temmuz’un 7. yılı

FETÖ’vü hainlerin ülkeyi işgal etme girişiminin üzerinde 7 yıl geçti. Darbeye karşı benzersiz bir direniş gösteren kahramanları A Haber ekranlara getirmeye devam ediyor. A Haber 15 Temmuz’un yıl dönümüne saatler kala şehitleri anmak için özel bir klip hazırladı.

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