14 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Can pahasına darbeye karşı mücadele! 15 Temmuz’un 7. yılı

Can pahasına darbeye karşı mücadele! 15 Temmuz’un 7. yılı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2023 16:12
Güncelleme:14.07.2023 16:12
FETÖ’vü hainlerin ülkeyi işgal etme girişiminin üzerinde 7 yıl geçti. Darbeye karşı benzersiz bir direniş gösteren kahramanları A Haber ekranlara getirmeye devam ediyor. A Haber 15 Temmuz’un yıl dönümüne saatler kala şehitleri anmak için özel bir klip hazırladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Peş peşe diplomasi trafiği
Peş peşe diplomasi trafiği
Can pahasına darbeye karşı mücadele!
Can pahasına darbeye karşı mücadele!
Tanıl koridoru anlaşması uzayacak mı?
Tanıl koridoru anlaşması uzayacak mı?
Adım adım tarihe geçen direniş!
Adım adım tarihe geçen direniş!
Koltuk savaşı! Strateji değişti
Koltuk savaşı! Strateji değişti
Fondaş Levent Gültekin’den bir bomba daha
Fondaş Levent Gültekin'den bir bomba daha
15 Temmuz şehitleri anıldı
15 Temmuz şehitleri anıldı
Can pahasına darbeye direniş
Can pahasına darbeye direniş
Hafızaları tazeleyelim! 15 Temmuz’da hangi lider neredeydi?
Hafızaları tazeleyelim! 15 Temmuz’da hangi lider neredeydi?
15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
Edirnekapı’da 15 Temmuz şehitliği!
Edirnekapı’da 15 Temmuz şehitliği!
ABD ile kritik temas
ABD ile kritik temas
Daha Fazla Video Göster