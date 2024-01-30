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Can Atalay’ın milletvekilliği düştü! Karar TBMM'de okundu...

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 17:43
Güncelleme:30.01.2024 17:46
Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından TBMM'de Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürüldüğüne yönelik karar okundu. İşte detaylar...
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