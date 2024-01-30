Can Atalay’ın milletvekilliği düştü! Karar TBMM'de okundu...

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından TBMM'de Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürüldüğüne yönelik karar okundu. İşte detaylar...

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