09 Kasım 2023, Perşembe
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Can Atalay kararı TBMM'de okunacak mı? Danışma Kurulu toplanacak mı?
Ankara'da gündem Yargıtay'ın Gezi Parkı hükümlüsü Can Atalay için 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması. Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulu'nun toplanması bekleniyor. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.