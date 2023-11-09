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Can Atalay kararı TBMM'de okunacak mı? Danışma Kurulu toplanacak mı?

A Haber
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Giriş: 09.11.2023 16:01
Ankara'da gündem Yargıtay'ın Gezi Parkı hükümlüsü Can Atalay için 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması. Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulu'nun toplanması bekleniyor. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
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