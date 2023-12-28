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Can Ataklı’nın hedef aldığı şehit babası Mehmet Aslan: Hainin değil şehidin babasıyım

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 14:21
Can Ataklı'nın hedef aldığı, şehit babası Mehmet Aslan, sözlerini yineledi,  "Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenler hakkımı helal etmiyorum" dedi.
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