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Can Ataklı’nın dilinden düşmeyen darbe özlemi! Dua edilmesinden rahatsız oldu

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Giriş: 09.09.2021 16:38
Güncelleme:09.09.2021 16:38
Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı 2 Eylül'den bu yana her gün aynı cümleyi kuruyor. "Asker sessiz" gerekçesi ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Adli Yıl Açılış Töreni'nde okumuş olduğu dua. Ataklı'ya göre asker buna tepki göstermeliydi ama göstermedi. Bugün bir video daha yayınlayan Ataklı yine benzer cümleler kurdu.
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