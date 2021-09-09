09 Eylül 2021, Perşembe
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Can Ataklı’nın dilinden düşmeyen darbe özlemi! Dua edilmesinden rahatsız oldu
Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı 2 Eylül'den bu yana her gün aynı cümleyi kuruyor. "Asker sessiz" gerekçesi ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Adli Yıl Açılış Töreni'nde okumuş olduğu dua. Ataklı'ya göre asker buna tepki göstermeliydi ama göstermedi. Bugün bir video daha yayınlayan Ataklı yine benzer cümleler kurdu.