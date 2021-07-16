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Can Ataklı'dan skandal sözler! ''15 Temmuz darbe değil, FETÖ terör örgütü değil''

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Giriş: 16.07.2021 04:20
Güncelleme:16.07.2021 04:26
Yaptığı skandal çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Can Ataklı, sosyal medyada yaptığı canlı yayında terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili akla ziyan açıklamalarda bulundu. Ataklı, 15 Temmuz'un darbe olmadığını söyledi. Bununla da yetinmeyen Ataklı, FETÖ'nün de bir terör örgütü olmadığını iddia etti. Ataklı'nın skandal sözlerine vatandaş büyük tepki gösterdi.

Sözde gazeteci Can Ataklı sosyal medyada yaptığı canlı yayında terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili skandal sözler sarf etti.

''FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL''

15 Temmuz'un darbe olmadığını savunan Can Ataklı, "FETÖ diye bir şey yok. Onu bilin bir kere! FETÖ, METÖ yok. Ya terör örgütü falan değil. Kendimizi kandırmayalım" dedi.

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