27 Ocak 2022, Perşembe
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Can Ataklı’dan İmamoğlu ve Ongun’a tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul’a yakışmıyor
İstanbul kar esareti altındayken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balık yemeye gitmesine her kesimden tepki yağdı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nu krizi yönetememekle suçladı, "Çok önemli bir kamu görevi yapıyorsan bazı şeylerden uzak duracaksın" dedi.