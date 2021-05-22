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Can Ataklı Başkan Erdoğan’ı tehdit etti: Sonu kötü olacak, sokağa çıkamayacaksınız
Can Ataklı bir televizyon programında yine nefret söylemini sürdürdü. Rizeliler, Başkan Erdoğan'ı çocuk katili Netanyahu'ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstermişti. Can Ataklı da Rizelileri ve Başkan Erdoğan'ı tehdit etti, "Sonu çok kötü olacak. Sokağa çıkamayacaksınız" ifadelerini kullandı.