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Cami, kilise, adliye ve seçim çalışması! Art arda provokatif saldırıların arkasında hangi odaklar var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2024 12:40
Seçim öncesi verilmek istenen mesaj ne? saldırıdaki asıl amaç ne? Olayın ilk anından bu yana takip eden A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları anlattı.
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