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Çamburnu'nun çelik sanatı okyanuslara meydan okuyor

Çamburnu'nun çelik sanatı okyanuslara meydan okuyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 10:09
Trabzon'un Sürmene ilçesinde her yıl binlerce ton çeliğin işlenerek gemiye dönüştüğü Çamburnu Tersanesi'nde inşa edilen tekneler Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerine de ihraç ediliyor. Burada yapılan balıkçı tekneleri okyanusların dev dalgalarına meydan okuyor.
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