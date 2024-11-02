Çamburnu'nun çelik sanatı okyanuslara meydan okuyor

Trabzon'un Sürmene ilçesinde her yıl binlerce ton çeliğin işlenerek gemiye dönüştüğü Çamburnu Tersanesi'nde inşa edilen tekneler Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerine de ihraç ediliyor. Burada yapılan balıkçı tekneleri okyanusların dev dalgalarına meydan okuyor.

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