19 Şubat 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Migros açıklaması: Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız
Migros işçilerinin yaptığı eylemler tüm Türkiye'nin gündemine otururken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.