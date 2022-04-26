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Çalışma Bakanı Bilgin: En düşük emekli maaşı artacak

A Haber
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Giriş: 26.04.2022 13:12
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşının temmuz ayında yeniden artacağını bildirdi. Yeni rakam 1 Mayıs'ta açıklanacak. Ayrıntıları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.
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