26 Nisan 2022, Salı
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Çalışma Bakanı Bilgin: En düşük emekli maaşı artacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşının temmuz ayında yeniden artacağını bildirdi. Yeni rakam 1 Mayıs'ta açıklanacak. Ayrıntıları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.