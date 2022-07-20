20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Çalındıkları iddiasıyla gündeme gelmişlerdi: Başakşehir'deki ördeklere İçişleri Bakanlığı sahip çıktı
İçişleri Bakanlığı, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan bir parkın göletindeki ördekleri çaldıkları iddiasıyla gündeme gelen Iraklı kardeşlerin hayvan barınağına bırakmayı düşündüğü ördeklere sahip çıktı. Bakanlık yetkilileri tarafından ailenin evinden alınan ördekler, Ankara'daki Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde yaşamlarını sürdürecek.