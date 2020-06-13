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Caddebostan'da korkutan manzara! Akın ettiler | Video

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Giriş: 13.06.2020 11:24
Güncelleme:13.06.2020 11:27
Normalleşme sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar tekrar sokağa çıktı. Görüntülerdeki kalabalık tedirgin etti. Kimi gençler maske takarken kimilerinin ise takmadığı görüldü.

Gençlerin uğrak yeri olan Caddebostan Sahili'nde akşam saatlerinde yoğunluk oluştu.

Normalleşmenin başlamasıyla birlikte sosyal hayat yeniden canlandı. Kadıköy'ün gözde noktalarından biri olan Caddebostan Sahili'nde akşam saatlerinde yoğunluk oluştu.

Gençlerin bir kısmı çimlerde oturarak arkadaşlarıyla vakit geçirdi, bir kısmı ise sahilde spor yaptı.

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