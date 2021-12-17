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ByLock'çular ve ankesörcüler CHP'li İBB'de mesaide

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2021 10:50
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütlerine kontenjan açılmaya devam ediliyor. PKK’sından FETÖ'süne, belediyeyi terör örgütü bağlantılı kişilerle dolduran İBB yönetiminin FETÖ’nün gizli mesaj sistemi ByLock kullananları da işe aldığı ortaya çıktı.
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