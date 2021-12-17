17 Aralık 2021, Cuma
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ByLock'çular ve ankesörcüler CHP'li İBB'de mesaide
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütlerine kontenjan açılmaya devam ediliyor. PKK’sından FETÖ'süne, belediyeyi terör örgütü bağlantılı kişilerle dolduran İBB yönetiminin FETÖ’nün gizli mesaj sistemi ByLock kullananları da işe aldığı ortaya çıktı.