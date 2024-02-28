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Büyükşehirlerde fiyat arış hızı geriledi! Konutta fiyat artışı neden yavaşladı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 18:56
Büyükşehirler, konut fiyat artış hızı sıralamasında geride kaldı. İstanbul 81 il içinde 70. Sıraya geriledi. Peki konutta fiyat artışı neden yavaşladı? İşte detaylar…
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