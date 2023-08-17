Büyükşehirler 2024'te nefes alacak! AK Parti Milletvekili Yayman: İstanbul iflas etti! İmamoğlu kaybedecek...

Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası ‘değişim’ çıkışıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı savaş başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geri adım attı. İstanbul'a 'mühürlendiğini' dile getiren İmamoğlu, İBB'ye aday olduğunu açıkladı. CHP’ye gibi seçim dönemindeki koalisyon masasında bulunan İYİ Parti, Gelecek Partisi ve terörün siyasi ayağı HDP’den darbe üstüne darbe geldi. İstanbul’un 4 yıldır başına bela olan İmamoğlu’nun hizmetten bir haber belediyeciliği artık son demlerini yaşıyor. AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Hüseyin Yayman, A Haber’de 2024 yerel seçimleri öncesi vatandaşın düşüncesi ve CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vasat belediyeciliği hakkında kritik açıklamalarda bulundu.