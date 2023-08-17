17 Ağustos 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Büyükşehirler 2024'te nefes alacak! AK Parti Milletvekili Yayman: İstanbul iflas etti! İmamoğlu kaybedecek...
Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası ‘değişim’ çıkışıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı savaş başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geri adım attı. İstanbul'a 'mühürlendiğini' dile getiren İmamoğlu, İBB'ye aday olduğunu açıkladı. CHP’ye gibi seçim dönemindeki koalisyon masasında bulunan İYİ Parti, Gelecek Partisi ve terörün siyasi ayağı HDP’den darbe üstüne darbe geldi. İstanbul’un 4 yıldır başına bela olan İmamoğlu’nun hizmetten bir haber belediyeciliği artık son demlerini yaşıyor. AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Hüseyin Yayman, A Haber’de 2024 yerel seçimleri öncesi vatandaşın düşüncesi ve CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vasat belediyeciliği hakkında kritik açıklamalarda bulundu.