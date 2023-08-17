17 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Büyükşehirler 2024'te nefes alacak! AK Parti Milletvekili Yayman: İstanbul iflas etti! İmamoğlu kaybedecek...

Büyükşehirler 2024'te nefes alacak! AK Parti Milletvekili Yayman: İstanbul iflas etti! İmamoğlu kaybedecek...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.08.2023 22:48
Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası ‘değişim’ çıkışıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı savaş başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geri adım attı. İstanbul'a 'mühürlendiğini' dile getiren İmamoğlu, İBB'ye aday olduğunu açıkladı. CHP’ye gibi seçim dönemindeki koalisyon masasında bulunan İYİ Parti, Gelecek Partisi ve terörün siyasi ayağı HDP’den darbe üstüne darbe geldi. İstanbul’un 4 yıldır başına bela olan İmamoğlu’nun hizmetten bir haber belediyeciliği artık son demlerini yaşıyor. AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Hüseyin Yayman, A Haber’de 2024 yerel seçimleri öncesi vatandaşın düşüncesi ve CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vasat belediyeciliği hakkında kritik açıklamalarda bulundu.
KonyaRay için star verildi
KonyaRay için star verildi
Otobüs İmamoğlu ile sembolleşti
"Otobüs İmamoğlu ile sembolleşti"
İstanbul iflas etti! İmamoğlu kaybedecek...
"İstanbul iflas etti! İmamoğlu kaybedecek..."
Sözde PKK kanalında alçaklık!
Sözde PKK kanalında alçaklık!
Milletvekili Asuman Erdoğan’dan Yavaş’a tepki
Milletvekili Asuman Erdoğan’dan Yavaş’a tepki
Ankara’da Oktay Vural çatlağı mı?
Ankara’da Oktay Vural çatlağı mı?
Tahıl koridorunda alternatif rota mı?
Tahıl koridorunda alternatif rota mı?
Ağaçları dile getiren naht sanatı!
Ağaçları dile getiren naht sanatı!
Kötü kokuya tepki çeken çözüm
Kötü kokuya tepki çeken çözüm
“Yaz kış bu mücadelemiz devam edecek”
“Yaz kış bu mücadelemiz devam edecek”
Lise eğitiminde yeni yol haritası!
Lise eğitiminde yeni yol haritası!
Uçak otoyola çakıldı! Düşme anı kamerada
Uçak otoyola çakıldı! Düşme anı kamerada
Daha Fazla Video Göster