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Büyükelçiliklerden geri adım! Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Açıklamalar olumlu karşılandı

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Giriş: 25.10.2021 16:47
Güncelleme:25.10.2021 16:49
10 Büyükelçi'nin “Osman Kavala serbest bırakılsın” çağrısından sonra Türkiye'nin tepkisi oldukça sert oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Büyükelçi hakkındaki açıklamaları özellikle ABD'de büyük yankı uyandırdı. ABA, Kanada, Hollanda, Danimarka ve Yeni Zelanda Türkiye'nin Kavala tepkisi sonrasında geri adım attı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz." denildi. ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Başkan Erdoğan tarafından olumlu karşılandığı bildirildi.
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