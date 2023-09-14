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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de! 5 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

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Giriş: 14.09.2023 09:13
Güncelleme:14.09.2023 09:13
Büyükelçi atamaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Rusya büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Ukrayna büyükelçiliğine ise Mustafa Kevent getirildi. İşte detaylar…
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