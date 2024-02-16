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Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de! 10 ülkeye yeni büyükelçi...

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 00:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 10 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı. İşte isim isim tam liste...
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