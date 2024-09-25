Büyükçekmece'deki bakım evinde ikinci skandal! Engelli çocuğa şiddet uyguladılar

Skandal şiddet olayı, Büyükçekmece’deki özel bakım merkezinde yaşandı. İddiaya göre, bakım personeli ve sağlık personelinin 7 yaşındaki engelli Bahar B.'ye yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kurum hakkında açıklama yaparak incelemenin başlatıldığını duyurdu. Öte yandan hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Ocak ayında aynı bakım merkezinde destek alan 17 yaşındaki H.T.'nin, sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda açlıktan öldüğü iddia edilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN