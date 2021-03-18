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Büyükçekmece Sahili’nde esnafın 15 günde üçüncü kez dükkanı mühürlendi! CHP'li belediye ve İBB'ye isyan ettiler

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Giriş: 18.03.2021 15:51
Güncelleme:18.03.2021 16:12
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan ve gözlemecilik yapan 8 esnafın iş yerleri, Büyükçekmece Belediyesi tarafından mühürlendi. 15 günde üç kez dükkanlarının mühürlendiğini söyleyen işletmeci İhsan Fırıncı, 'Yanımızda bulunan kafelere hiçbir şekilde dokunulmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi birleştiği için bütün haklarımızı kaybetmiş durumdayız. Son mühürlenme pazartesi günü yapıldı. Ve o sırada içeride müşterilerimiz vardı. Pandemi döneminde bu bize yapılan doğru mudur?' şeklinde tepki gösterdi. Aydın Çalış ise, "Şu an dükkanlarımızın kapısında mühür var. Çalışamadığım için evime ekmek götüremiyorum. Bu bir siyasi zulüm ise bizde onları Allah'a havale ediyoruz." dedi.
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