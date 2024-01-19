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Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! İmarda usulsüzlük ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 10:31
CHP'li belediyeler yolsuzluk ve rüşvet olayları ile sık sık gündeme geliyor. Bu kez krizin adresi Büyükçekmece Belediyesi oldu. Düzenlenen rüşvet operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
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