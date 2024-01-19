Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! İmarda usulsüzlük ortaya çıktı

CHP'li belediyeler yolsuzluk ve rüşvet olayları ile sık sık gündeme geliyor. Bu kez krizin adresi Büyükçekmece Belediyesi oldu. Düzenlenen rüşvet operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

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