Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli...

Son dakika haberine göre CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, detayları anlattı.

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