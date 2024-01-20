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Büyükçekmece Belediyesi önünde saldırıya uğrayan kadından açıklama

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Giriş: 20.01.2024 18:22
Büyükçekmece'de rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin belediyeye götürülüp odalarında arama yapılacağı sırada destek için toplanan kalabalık gruptaki Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu, yaşananları anlattı.
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