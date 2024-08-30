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Büyük Zafer’in 102. yılı! TBMM'den 1. birinci Meclis'e zafer korteji

Büyük Zafer’in 102. yılı! TBMM'den 1. birinci Meclis'e zafer korteji

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 15:34
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 1. Meclis’e zafer korteji düzenlendi. Detayları canlı yayında A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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TBMM’den 1. birinci Meclis’e zafer korteji
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