Büyük Zaferin 101.Yılı

Başkan Erdoğan ve devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Törenin ardından Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Başkan Erdoğan "Aziz Atatürk büyük zaferin 101. yıl dönümünün gururunu yaşıyoruz. Zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerinizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu devlet millet el ele vererek azimle hayata geçiriyoruz. Milletimizi asırlık hayallerle buluşturana kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." diye yazdı. Başkan Erdoğan Külliye'de gerçekleştirilen törende tebrikleri kabul etti.