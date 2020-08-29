Büyük zafer nasıl kazanıldı? İşte Atatürk’ün savaş sırasında kullandığı o siper

Türklerin dünyaya meydan okuduğu ve tarihin akışını değiştirdiği zaferlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na artık saatler kaldı. Peki büyük zafere nasıl ulaşıldı? Afyonkarahisar büyük taarruzun en önemli cephelerinde biriydi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun konuğu olan araştırmacı-tarihçi Prof. Dr. Sadık Sarısaman ile o büyük taarruzu ve zafere giden yolu konuştu. Prof. Dr. Sadık Sarısaman, “Büyük taarruz aslında bir mucize. İki tarafın kuvvetlerini ve tüm olguları karşılaştırsak bunun nasıl bir mucize olduğu ortaya çıkar.” dedi. Prof. Dr. Sadık Sarısaman zafere giden yolu anlatırken A Haber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş sırasında kullandığı o siperi ekranlara taşıdı. İşte tüm detaylar…