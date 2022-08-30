30 Ağustos 2022, Salı
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Büyük Taarruz'un 100. Yılı | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul ediyor
Büyük Zaferin yüzüncü yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.