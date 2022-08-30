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Büyük Taarruz'un 100. Yılı | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 13:46
Güncelleme:30.08.2022 13:46
Büyük Zaferin yüzüncü yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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