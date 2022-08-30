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'Büyük Taarruz' Zafere giden yolda neler yaşandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 11:08
30 Ağustos Zaferine giden yolda neler yaşandı? Milli mücadelenin kilometre taşları nasıl döşendi? Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesi’nde A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve konuğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce Büyük Taarruz planları yaptığı evden detayları aktardı.
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'Büyük Taarruz' Zafere giden yolda neler yaşandı?
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