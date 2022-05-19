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Büyük şahlanış nasıl başladı?

A Haber
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Giriş: 19.05.2022 11:55
Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Milli mücadelenin ilk adımı bugün atıldı. Eğitim, kültür-sanat, sporda neler yapıldı? Milli gençlik ruhu nasıl korunmalı? Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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