Büyük şahlanış nasıl başladı?

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Milli mücadelenin ilk adımı bugün atıldı. Eğitim, kültür-sanat, sporda neler yapıldı? Milli gençlik ruhu nasıl korunmalı? Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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